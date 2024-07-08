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Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı dün itibarıyla berberlerde resmen uygulanmaya başlanırken, gelecek haftadan itibaren pazar günleri kuaförler de hizmet vermeyecek. Gelin ve damatların yanı sıra esnafın da büyük tepkisini çeken kararla ilgili konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" dedi.

Ticaret Bakanlığı aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu getirmişti. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken çıkan karar gelin ve damatlar kadar esnafı da mutsuz etti.

UYGULAMA HAFTAYA KUAFÖRLERE GELİYOR

Düğün ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği pazar günü için çıkan kapatma kararı dün itibarıyla berberlerde uygulanmaya başlanırken haftaya ise kuaförlere gelecek.

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

"HAFTANIN ÖLÜ GÜNÜ OLAN PAZARTESİ YAPILSIN"

Gelin ve damatları olduğu kadar esnafı da üzen kararla ilgili Show Haber'e konuşan Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

GELİNLER KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Düğün hazırlığındaki çiftlerin de büyük tepkisine neden olan Ticaret Bakanlığı hamlesinin ardından damatlar düğünden bir gün öncesine randevu alırken, gelinler ise düğün öncesinde ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kuaför Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Selahattin Aslan:

Karışmayın esnafa

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Orhan D:

Evlere hizmet verilmeye başlanacak. Rezillik almış başını gidiyor.

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Netherill:

zaten yeni gelinlerin alayı ya otele çağırıyor ya eve çağırıyor kuaföre giden gelin sayısı çok azaldı.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Akşam saat 22' den sonra alkol satmakta yasaktı. Tekel bayileri o saatten sonra telefonla alınan siparişleri adrese götürüp teslim ederdi. Kuaförlerde pazar günleri özel müşterilerinin evlerine giderler.

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ali öz:

Hristiyanlara uyum sağlamak için mi pazar günü sizin derdiniz ney

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