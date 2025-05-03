Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,52 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ?oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: