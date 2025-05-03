Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 28,52 ile bu haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu oldu. Emeklilik fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fon, yüzde 2,07'lik getirisi ile öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,52 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ?oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,622589
|28,52
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|8,946874
|21,50
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|373,455229
|15,73
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|1,839488
|15,08
|TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|0,265493
|14,43
|ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,323214
|12,73
|RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,574713
|12,66
|ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|1,982587
|12,43
|HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON
|2,070904
|11,88
|KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
|5,146794
|11,51
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,071887
|2,07
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01075
|2,03
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,039488
|1,95
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,049518
|1,76
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,26317
|1,57
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,259874
|1,50
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,06928
|1,33
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,046666
|1,10
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,491255
|0,97
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,21832
|0,96
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi