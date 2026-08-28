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BIST, altın, dolar ve avroda haftalık yükseliş

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Borsa İstanbul endeksi haftalık bazda yüzde 0,87, gram altın yüzde 1, dolar yüzde 0,37 ve avro yüzde 0,09 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile kıymetli maden fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,87, altının gram fiyatı yüzde 1, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.341,93 puanı ve en yüksek 14.730,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 14.641,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 artışla 7 bin 160 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 yükselişle 46 bin 720 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 614 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,91 artışla 11 bin 720 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 48,2440 liraya, avro da yüzde 0,09 yükselişle 56,2320 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,74, emeklilik fonları yüzde 1,23 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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