Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,44 ve dolar/TL yüzde 0,94 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,97 ve altının gram satış fiyatı yüzde 1,5 geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,44 ve dolar/TL yüzde 0,94 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,97 ve altının gram satış fiyatı yüzde 1,5 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.773,06 ve en yüksek 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,44 artarak 3.020,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,48 değer kaybıyla 1.020 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 6.838 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.700 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.674 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,9 değer kazanarak 18,1160 liraya yükseldi, avro da yüzde 1 azalışla 18,2200 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,83 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,80 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.