Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,63, avro/TL yüzde 3,90, dolar/TL 1,31, altının gram satış fiyatı yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.401,91, en yüksek 2.542,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,63 artarak 2.516,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 kazançla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 artışla 6.790 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.630 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 17,7220 liraya, avro da yüzde 3,90 artışla 18,1290 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 5,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.