Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.870,07 puanı, en yüksek 11.201,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 3,1 artışla 24.787,71 puan, sanayi endeksi yüzde 2,93 yükselişle 13.937,92 puan, mali endeks yüzde 1,86 kazançla 16.137,86 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,7 primle 10.469,95 puan oldu.

Efor Yatırım Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,41 ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ oldu.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'yi yüzde 18,12 ile Aksa Enerji, yüzde 15,86 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 33,79 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 7,07 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 5,16 ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 858 milyar 192 milyon lirayla ASELSAN, 594 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 478 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,21 artışla 5 bin 788,1 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 42,5150 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 lira oldu.

Geçen hafta 56,2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 kazançla 56,8050 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 artışla 52,9700 liradan alıcı buldu.

