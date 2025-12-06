Haberler

Yatırımcı rehberi (1)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta boyunca %1 değer kazandı. Efor Yatırım Sanayi, %42,41 ile en çok kazanan hisse oldu. Aynı zamanda altın ve döviz fiyatları da yükseliş gösterdi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.870,07 puanı, en yüksek 11.201,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 3,1 artışla 24.787,71 puan, sanayi endeksi yüzde 2,93 yükselişle 13.937,92 puan, mali endeks yüzde 1,86 kazançla 16.137,86 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,7 primle 10.469,95 puan oldu.

Efor Yatırım Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,41 ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ oldu.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'yi yüzde 18,12 ile Aksa Enerji, yüzde 15,86 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 33,79 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 7,07 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 5,16 ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 858 milyar 192 milyon lirayla ASELSAN, 594 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 478 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,21 artışla 5 bin 788,1 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 42,5150 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 lira oldu.

Geçen hafta 56,2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 kazançla 56,8050 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 artışla 52,9700 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.