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Bu hafta MT Portföy Sekizinci Serbest Fon yüzde 99,19 düşüşle en çok kaybettiren oldu

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 99,19 düşüşle MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,61 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 99,19 düşüşle MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,61 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000001-99,19
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON0,012432-97,13
BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON0,000085-96,74
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,009187-95,76
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU0,618304-75,02
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON1,166713-72,96
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON0,65861-55,13
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON0,079822-42,90
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1139,97831-39,22
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,693452-34,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014107-3,61
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,175864-3,54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,410167-3,22
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,017399-3,06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011945-2,71
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,217349-2,60
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,007616-2,50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,045584-2,38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,117981-2,30
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009441-2,29
(Bitti)

Kaynak: AA
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