Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Haberler

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Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine bugün itibarıyla 2 lira 8 kuruşluk indirim gelirken, bu geceden itibarense 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna bugün itibarıyla 2 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

Motorine bugün gelen büyük indirimin ardından araç sahiplerine bir de kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Burak Ergül:

Kardeşim 2 Lira 8 kuruş indirim 81 kuruş zam yapacağınıza 26 lira seviyesine sabitleyin ne zamanki 20-21 lira seviyesine düşer o zaman yine değiştirirsiniz . Benzine indirim olunca fiyatlara yansımıyor ama zam olunca hemen zam yapılıyor yüzde 3-5 .

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