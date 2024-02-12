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Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 6 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BU GECE YARISI DEV ZAM GELİYOR

Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

mardinli yiğit:

oh oh.. çok iyi :))

34
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Bir garip yolcu:

Gabarda 35 bin varil petrol cıkıyor günlük ...hedef 100 bin varil..cıkarma islemlerinde ki maliyeti pompayami yansıtıyorlar... Pompaya zam devam

22
0
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Erhan Sarac:

Gabarda petrol çıkıyor diye bağıran nerede

18
0
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Mustafa Büyük:

Asgari ücrete bir zamcik yapılır artık

15
2
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Erhan Sarac:

Vallaha kardeşim bugün seçim olsa malum adamı yine seçerler ondan dolayı hiç canınızı sıkmayın isterse 200 tl olsun benzin , bunlar akıllanmaz ondan dolayı cahil bir millet yetiştirdi milleti dinle cami ile yaaaaa Allah bismillah diye diye kandıra kandıra bu kadar sene buna verdiler hak ediyorlar bu durumu

13
2
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Ayhan Konca:

bizim köyün üst tarafından guldur guldur petrol akıyor millet

13
1
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Sedat AKYÜZ:

Ama gabar Ama günlük 100 bin ton . neyse pompaya devam

12
0
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Osman Öner:

Uçuyoruz uzaya kadar çıktık 55 milyon dolar ödedik

11
0
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Sedat AKYÜZ:

ama gabar ama günlük 100 bin varil

8
0
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Osman Öner:

Belki Uzay da petrol gaz bulduk mu ozaman düşer

3
0
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