Bu gece yarısından itibaren motorine 1,27 liralık zam gelmesi bekleniyor
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün benzine gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorine ise 1,27 liralık zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 29,08 liradan, Ankara'da ise 29,19 liradan satılacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruşluk indirim gelirken, 16 Haziran Perşembe gününden itibarense motorine 1 lira 27 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 29,08 TL'ye, Ankara'da 29,19 TL'ye, İzmir'de 29,20 TL'ye yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.