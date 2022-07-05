Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Haberler

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Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,16 liradan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruş zam beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte İstanbul'da 25,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 26,16 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (1)

oguz:

görünüş o ki indirimler sadece göstermelik vatandaşin gazını almak içinmiş

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