Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu gece yarısından itibaren benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçıran zam haberlerinin ardından bu kez çifte indirim yolda. 20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 17 lira 90 kuruş, motorinin ise 21 lira 98 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Pazara kadar verdiklerinin 3 katını geri alıyorlar zaten alıştık :)

Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
VATANDAŞ:

İndir bindir. AZ indir ÇOK bidir.

Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Her pazartesi aynı haber , sonraki günlerde pazara kadar BİNDİRİM :)

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title