BTK Başkanı Karagözoğlu: Elektronik Haberleşme ve Posta Sektörleri Dijital Dönüşümün Merkezinde

BTK Başkanı Karagözoğlu: Elektronik Haberleşme ve Posta Sektörleri Dijital Dönüşümün Merkezinde
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, '15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'nda siber güvenlikten dijital kimliğe kadar uzanan geniş teknolojik dönüşümün önemine vurgu yaptı. Konferans, 22 ülkeden 250'yi aşkın katılımcıyla gerçekleşti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, elektronik haberleşme ve posta sektörlerinin, yeni dönemde siber güvenlikten dijital kimliğe kadar uzanan geniş teknolojik dönüşümün tam merkezinde yer aldığını bildirdi.

BTK'de düzenlenen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Başkan Karagözoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

Karagözoğlu, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ortak zeminde fikir alışverişinde bulunmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

BTK'nin kuruluşunun üzerinden 25 yıl geçtiğine işaret eden Karagözoğlu, "Teknolojinin baş döndürücü hızla değiştiği bir dünyada, 25 yıl boyunca istikrarla yol almak, sektöre yön vermek ve sorumluluk üstlenmek elbette kolay değil ama kolay olmaması, bu çabanın kıymetini artırıyor." dedi.

Karagözoğlu, konferans kapsamında 22 farklı ülkeden gelen misafirlerle 250'yi aşkın katılımcıyı ağırladıklarını anlatarak, etkinlik sırasında paneller ve burada gerçekleştirilen konuşmalar hakkında bilgi verdi.

Paneller boyunca dikkati çeken çok güçlü ortak payda olduğunu dile getiren Karagözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde elektronik haberleşme ve posta sektörleri, siber güvenlikten dijital kimliğe kadar uzanan geniş teknolojik dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Biz de zaten bu dönüşümü nasıl değerlendirebileceğimizi konuşmak için toplandık ve bilgi alışverişi yaptık. Haberleşme ve posta sektörleri, dijitalleşmenin hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde, stratejiyle, siber güvenlikle, etikle ve sürdürülebilirlikle doğrudan ilişki içinde. Konferansımızda sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda bu teknolojiyi yönetecek ilkeleri, standartları ve düzenleyici çerçeveyi de değerlendirdik."

Karagözoğlu, bu süreçte ülkeler arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine uygun ortam sağladıklarını belirterek, artık tek başına hareket etme döneminin geride kaldığını söyledi.

BTK ve Romanya düzenleyici idaresi ANCOM arasında imzalanan "Mutabakat Zaptı" hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, "Konferansta ortaya koyduğumuz fikirlerin ve yapılan tartışmaların, dijital geleceğimizi birlikte şekillendiren somut adımlara dönüşmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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