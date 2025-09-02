BtcTurk, Yılın Kadın Futbol Sponsoru Ödülünü Kazandı

BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi, Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde "Yılın Kadın Futbol Sponsoru" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kadın Futbolcular Derneği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen törende, Kristal Ayaklar Ödülleri sahiplerini buldu.

Ankara'da gerçekleştirilen Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

BtcTurk ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle, bitcoinin 21 milyon adetlik arzı dolayısıyla 21 şehirde hayata geçirilen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi, U15 Kadın Milli Takımı'nın oyuncu havuzunun Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli kız çocuklarına ulaşarak yeniden oluşturulmasına katkı sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek'e ödülünü takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "BtcTurk Yeni Nesil Sahada" projesine öncülük eden Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'na Kristal Emek ve Onur Ödülü'nü takdim etti.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, sporda fırsat eşitliğine inandıklarının altını çizdi.

Özbek, "Bitcoin nasıl özgürlük ve eşitlik üzerine inşa edildiyse, aynı vizyonla biz de kadın futbolunun gücünü, tutkusunu ve potansiyelini desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta bizimle yürüyen tüm sporculara ve destekçilere teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.