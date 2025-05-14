BtcTurk, GameFest 2025'i Duyurdu: E-spor Tutkunları İstanbul'da Buluşuyor!

BtcTurk, oyuncuları ve e-spor yıldızlarını 27-29 Haziran'da düzenleyeceği BtcTurk GameFest 2025'te bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk Bitcoin alım satım platformu olan BtcTurk'ün düzenlediği festival, çevrimiçi açık elemelerle başlayacak ve İstanbul'da yapılacak üç günlük yüz yüze etkinlikle sona erecek. Festival, oyunseverleri, profesyonel e-spor oyuncularını ve dijital içerik üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak.

Türkiye'nin en geniş katılımlı e-spor oyun festivallerinden biri olarak planlanan BtcTurk GameFest 2025'te, toplam 8 milyon lira ödül havuzuna ek olarak 500 bin lira tutarında seyirci ödülü de sunulacak. Festival kapsamında VALORANT, PUBG Mobile, eFootball, Mobile Legends: Bang Bang, Counter-Strike 2 ve Wild Rift gibi Türkiye'de geniş bir oyuncu kitlesi bulunan oyunlarda turnuvalar düzenlenecek.

Katılımcıların turnuvalara dahil olabilmeleri için Ready2.gg platformu üzerinden hesap oluşturmaları ve BtcTurk GameFest Hub'ına kayıt yaptırmaları gerekiyor. BtcTurk'ün açtığı bu dijital merkez, oyunculara bireysel ve takım bazlı katılım imkanı sunarak, espor sahnesine aktif katkı sağlamayı amaçlıyor.

Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen yayıncıları, e-spor sunucuları ve yorumcuları da sahne alacak. Şov maçları, deneyim alanları ve sürpriz etkinliklerin de yer alacağı festivalin, oyun kültürüne yönelik farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Turnuva takvimi ve etkinliğe dair güncel bilgiler, BtcTurk GameFest ile ESA Esports'un sosyal medya hesapları ve Ready2.gg platformu üzerinden paylaşılacak.