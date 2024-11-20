BSH Çerkezköy Ar&Ge Merkezi 15. Yılını Çocuklarla Kutladı

BSH Çerkezköy Ar&Ge Merkezi 15'inci yıl dönümünü çocuklarla kutladı. BSH Türkiye çalışanlarının çocuklarına özel düzenlenen deneyim atölyelerinde problem tanımlama ve çözüm üzerine fikirler üretmeden 3D model yapımına kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

BSH Ev Aletleri Türkiye Ar-Ge Merkezi 15'inci yıl dönümünü, çalışan çocuklarına yönelik özel bir etkinlikle kutladı. Tesiste bilim ve teknolojiye ilgi duyan 11-17 yaş arasındaki çocuklar bir araya geldi. BSH Çerkezköy yerleşkesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 18 genç bilim insanı, Kodluyoruz ve Ar-Ge ekiplerinin rehberliğinde STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) alanlarını eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Deneyim atölyelerinde problem tanımla ve çözüm üzerine fikirler üretmeden 3D model yapımına kadar çeşitli çalışmalarla çocuklarda bilimsel merak uyandırılması ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Bununla birlikte çocuklar, Ar-Ge profesyonelleriyle tanışarak onların keşif tutkusunu ve teknoloji dünyasındaki deneyimlerini dinleme fırsatı buldu.

Genç bilim insanları Ar-Ge mühendisleri ile deneyim kazandılar

Yapay zeka araçlarının doğru kullanımından bahsedilerek proje fikirleri üretirken, nasıl güvenilir bilgilere ulaşabileceklerinden bahsedildi. Katılımcılar, Ar-Ge'nin nasıl çalıştığı, ekip çalışmasının önemi, bir probleme nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi konularda uzmanlarından bilgi aldılar ve bunları deneyim istasyonlarında uygulama imkanı buldular. Çocukların BSH Ar-Ge mühendisleriyle beraber eğlenerek deneyim kazandığı bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu. Etkinlikte üretici laboratuvar aktiviteleri ile çocuklar, bilimsel ilkeleri eğlenceli etkinlikler eşliğinde keşfederek hayal güçlerini harekete geçirdi ve yeni sorular sormaya teşvik edildi. Katılımcılar eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirerek mühendislik temelli mini projeler üzerinde birlikte çalıştı. - İSTANBUL