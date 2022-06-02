Brüksel'de kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından protesto - Haberler

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Brüksel'de kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından protesto

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Brüksel'de kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve kültür alanında çalışan binlerce kişi ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve kültür alanında çalışan binlerce kişi ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu'nu çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikalarının yeşil flamasını taşıyan ve giyimleri yeşil olan göstericiler, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki AB kurumları yakınında bulunan Jean Rey Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde yer alan bazı yollarda trafik aksadı.

Hükümetin politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, sağlık, sosyal ve kültürel alanlara daha fazla yatırım yapılmasını, işe alımların artmasını, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istedi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Belçika Brüksel Ekonomi Haberler

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