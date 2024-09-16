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Brüksel'de Audi İşçilerine Destek Gösterisi

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Brüksel'de binlerce işçi, Audi Brüksel fabrikasının kapanma ihtimali üzerine dayanışma gösterisi düzenledi. Göstericiler, Audi çalışanlarını desteklemek ve sanayi yatırımlarının korunması için sloganlar attı.

Brüksel'de binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Göstericiler, "Audi çalışanlarıyla dayanışma", "Mücadele edelim", "Metal işçileri bir arada", "Audi bizimdir" yazılı afişler taşıdı ve çeşitli sloganlar attı.

Audi Brüksel fabrikası işçilerini desteklemek için düzenlenen gösteriye özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları katıldı.

Protestocular, büyük sanayi yatırımlarının ve bu alandaki istihdamın korunmasına yönelik tedbirler alınmasını istedi.

Yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde yer alan bazı yollarda trafik akışı durdu.

Brüksel'deki ulaşım şirketi çalışanlarının da protestoya katılması nedeniyle şehir genelinde çoğu otobüs, metro ve tramvay seferi iptal edildi.

Süreç hakkında

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu ay başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından çalışanlar, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.

Yönetim, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceğini, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceğini, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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