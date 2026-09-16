Brent petrolün varili 108,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 108,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 109,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 108,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 108,06 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 104,71 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Temsilciler Meclisinin Amerikan güçlerinin İran'la çatışmalardan çekilmesini öngören tasarıyı kabul etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri etkili oluyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a Amerikan güçlerini İran'la çatışmalardan çekmesi yönünde talimat veren savaş yetkileri tasarısını dün kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, ABD'nin yaklaşık 200 gündür çatışmanın içinde olduğunu belirterek, Trump yönetiminin ilan ettiği hedeflere ulaşamadığını savundu.

Meeks, çatışmanın maliyetleri arasında artan benzin fiyatları ve mortgage faizleri, enflasyon, milyarlarca dolarlık kamu harcaması ve ABD ordusunun verdiği kayıpları gösterdi.

Böylece Temsilciler Meclisi, benzer nitelikteki bir savaş yetkileri tasarısını üçüncü kez kabul etmiş oldu.

Bu gelişme, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri destekleyerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Fed beklentileri fiyatları baskılıyor

Ayrıca, Fed'in para politikasında sıkılaşacağı beklentileri de fiyatları baskılıyor.

Temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan Fed'in, 16 Eylül'de açıklayacağı kararda 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi piyasalarda ağırlık kazanıyor.

Fed'in olası faiz artırımı, arz sıkıntısını doğrudan ortadan kaldırmasa da dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini sınırlayabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna arasında "enerji ateşkesi" girişimleri fiyatları baskılıyor

Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasına ilişkin girişimleri de küresel enerji arzına yönelik endişelerin hafiflemesine katkı sağlıyor.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi.

Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerini kullandı.

Buna karşın Zelenskiy, dün Rusya'daki petrol rafinerisi ve İHA üretim tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirirken, Rusya'nın da Ukrayna'nın enerji sistemi ve kritik altyapısını hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Trump'ın "enerji ateşkesi" teklifinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönündeki girişimler, enerji arzında kesinti riskinin azalabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Suudi Arabistan'daki boru hattı kesintisi arz endişelerini canlı tutuyor

Buna karşın, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass eden Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın 10 Eylül'deki saldırıların ardından kapanmasıyla arz kesintilerinin sevkiyatlara yansıdığına ilişkin haber akışı fiyatların düşüşünü sınırladı.

Piyasa kaynaklarına göre, 15 Eylül'de Avrupa'ya eylülde yapılması planlanan bazı petrol sevkiyatları iptal edildi.

Hattaki kesintinin uzaması halinde küresel petrol arzının yüzde 4'üne kadarının risk altında kalabileceği belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,79 doların direnç, 101,74 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA