Brent petrolün varil fiyatı 88,80 dolara geriledi

Fiyatlardaki düşüşte, İran'ın Lübnan'daki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest olduğunu duyurması etkili oldu

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 10,65 düşüşle 88,80 dolar oldu.

Dün 99,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,39 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 10,65 azalarak 88,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin " Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak." açıklaması etkili oldu.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest olduğunu duyurdu.

İranlı Bakan mesajında, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
