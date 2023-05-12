Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 74,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'de devam eden ekonomik endişelerin talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu.

ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler resesyon endişelerini artırdı.

ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.

Çin'deki işletmelere verilen yeni kredilerdeki düşüş ve haftanın başlarında açıklanan zayıf ekonomik veriler de fiyatları baskılıyor.

Ülkede nisanda tüketici fiyatları beklentilerin altında artarken, üretici fiyatlarında 6 aydır süren düşüş eğilimi devam ediyor.

ÜFE, geçen aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,6 düşüş kaydetti. Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise nisanda yıllık yüzde 0,1 artarken, geçen ayki yüzde 0,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 74,61 ile 74,69 dolar aralığının direnç, 74,46 ile 74,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.