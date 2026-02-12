Haberler

Brent petrolün varili 69,10 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 69,10 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte ABD ile İran arasındaki belirsizlikler etkili oldu. Çin'deki seyahat talebi ise fiyatları sınırlı şekilde etkiledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 69,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,59 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakereleri ele aldığı bildirildi.

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen temasları "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Washington yönetiminin niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, arz kesintisine ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki görüşmeler öncesinde İran'a 4 şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da Axios'a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasını beklediğini kaydetti.

ABD ve İranlı yetkililer 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak diplomatik temaslara rağmen taraflar arasındaki gerilimin sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak petrol fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde artması beklenen seyahat ve akaryakıt talebine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomide zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Uzmanlar, verilerin deflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve bunun petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,23 doların direnç, 62,34 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Yumruk yumruğa girdiler! Yeşil saha resmen boks ringine döndü
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı