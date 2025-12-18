Haberler

Brent petrolün varili 59,95 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 59,95 dolara geriledi. ABD Başkanı Trump'ın Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine yönelik yaptırım açıklamaları fiyatlarda etkili oldu. Petrol stoklarındaki artış da piyasalarda aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 59,95 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım uygulanan Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine ilişkin açıklamalarının piyasalarda sınırlı etki yaratması belirleyici oldu.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu. ABD Başkanı, dün Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya, "Yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı. Venezuela'da petrol sektöründe faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin ülkeden çıkarıldığını savunan Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar. Artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Söz konusu müdahale, Caracas yönetimi tarafından "uluslararası korsanlık" olarak nitelendirildi.

Uzmanlara göre, söz konusu ablukanın etkinliği ve süresi petrol piyasalarının şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yurt içi yakıt stoklarında artışa işaret eden haftalık raporu, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekledi. ABD'nin benzin stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 800 bin varil artışla 225 milyon 600 bin varil seviyesine çıktı. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 412 milyon 200 bin varil seviyesine yükseldi.

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının ise yaklaşık 1 milyon 300 bin varil düşüşle 424 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüşün beklentinin altında kalması, ABD'de talebin zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,52 dolar direnç, 58,72 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci

Herkes onu konuşuyor! Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Beykoz'da dehşet anları! Ofisi basan grup eski patronlarını sokak ortasında darp etti

Ofisi talan edip eski patronlarını sokak ortasında dövdüler
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
title