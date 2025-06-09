Brent Petrol Fiyatında Düşüş: 66 Dolar Seviyesine Geriledi

Brent Petrol Fiyatında Düşüş: 66 Dolar Seviyesine Geriledi
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Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 66 dolara gerileyerek Cuma günündeki yükselişin ardından düşüş gösterdi. Çin'deki zayıf ihracat ve OPEC+ grubunun arz artırma planlarının etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'de ihracatın zayıflaması, ham petrol ithalatının azalması ve OPEC+ grubunun arzı artırma planlarının piyasada yeniden arz fazlası endişesi yaratması nedeniyle geriledi.

Çin'de ihracat, mayısta ABD tarifelerinin etkisiyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Fabrika çıkış fiyatlarındaki deflasyon ise son iki yılın en sert düzeyine ulaştı. Bu veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki iç ve dış baskıların arttığına işaret etti.

Veriler ayrıca, Çin'in mayıstaki ham petrol ithalatının günlük bazda son dört ayın en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Bu düşüşte, kamuya ait ve bağımsız rafinerilerin gerçekleştirdiği yaygın bakım çalışmaları etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç üst düzey danışmanının, ABD-Çin ekonomik ve ticari istişare mekanizması çerçevesindeki ilk toplantı için Çinli muhataplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki gerilim küresel piyasalar açısından Trump ile Şi'nin yaptığı telefon görüşmesinin ardından oluşan iyimser havayı gölgede bırakırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 31 Mayıs'ta temmuz için yeni bir üretim artışı açıklamasına rağmen, Çin-ABD ticaret anlaşmasının ekonomik büyümeyi destekleme ve petrol talebini artırma ihtimali, arz artışı endişelerinin önüne geçti.

Enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyette olan petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 9 azalarak 442'ye geriledi. Bu rakam, gelecekteki üretime dair erken gösterge olarak kabul ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 doların direnç, 64,68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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