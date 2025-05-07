Brent Petrol Fiyatı Yükseldi, Ticaret Görüşmeleri Bekleniyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,3 artarak 62,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin Çin ile erken aşama ticaret görüşmelerine bu hafta başlayacağı yönünde verdiği sinyallerin etkisiyle yükselişe geçti. ABD'nin petrol arzında daralma beklentileri de piyasaları destekleyen bir diğer unsur oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, bu hafta İsviçre'de Çinli muhataplarıyla ticaret görüşmeleri gerçekleştireceği, dün akşam her iki tarafın ofisleri tarafından duyuruldu.

Bessent, "Uluslararası ekonomik sistemi, ABD'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengelemeye çalışırken verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu görüşme, haftalardır süren belirsizlik ve çelişkili açıklamaların ardından ABD-Çin ticaret müzakereleri konusunda ilk net adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin, taraflar arasında ilişkilerin yumuşamasına giden yolun da önünü açabileceği öngörülüyor.

Fiyatların artışında, düşük petrol fiyatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların kar alımları da etkili oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından dün Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören petrol fiyatları, piyasa oyuncularının kar alımlarıyla yükseldi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 için Brent petrolün ortalama varil fiyatı tahminini yaklaşık 8 dolar düşürerek 65,85 dolara indirdi. Batı Teksas türü (WTI) içinse bu rakam 61,81 dolar olarak güncellendi.

EIA'nın "Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, OPEC+'ın üretim artışı kararı ve OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışı küresel stokların yükselmesine neden oldu. Bu durumun yılın geri kalanında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Rapora göre, yılın ilk dört ayında stoklara günlük ortalama 300 bin varil petrol eklendi. Bu artışın yıl genelinde günlük 400 bin varile ulaşması, 2026'da ise 800 bin varil seviyesine çıkması bekleniyor.

Petrol arzında sıkıntı beklenmemesi ve stok artışı nedeniyle Brent fiyatının yıl sonunda 61 dolara, 2026 boyunca ise ortalama 59 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 13,42 milyon varil seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu rakam, geçen yılki 13,21 milyon varilden yüksek ancak bir önceki tahminin (13,51 milyon) altında bulunuyor. Küresel arzın günlük 104,13 milyon varil, tüketimin ise 103,71 milyon varil olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,10 doların direnç, 60,13 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????