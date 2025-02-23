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Bozüyük'te Dolmuş Ücretlerine Zam

Bozüyük'te Dolmuş Ücretlerine Zam
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan maliyetler nedeniyle dolmuş ücretleri öğrenci için 15 TL'den 20 TL'ye, tam bilet için ise 18 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Yeni tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Artan maliyetler nedeniyle Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yeni yapılan zamlarla birlikte öğrenci 15 TL'den 20 TL'ye, tam ise 18 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Yeni tarife bugünde itibaren uygulamaya konuldu. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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