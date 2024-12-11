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Bozüyük'te Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı

Bozüyük'te Çiftçilere Meyve Fidanı Dağıtıldı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Meyveciliği Geliştirme' projesi kapsamında Bozüyük'teki 44 çiftçiye toplam 832 adet meyve fidanı dağıttı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında Bozüyük'teki çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan programda 44 çiftçiye İl Özel İdaresi desteğiyle yüzde 50 hibe katkılı olarak toplam 832 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Programda, Tarım İlçe Müdürü İsmail Aksu katılımcılara meyve fidanları hakkında bilgi verdi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ise meyve fidanların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, İl Genel Meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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