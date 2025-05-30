Bozcaada Kurban Bayramı'nda Yoğunluk Bekliyor

Bozcaada Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor

' Bozcaada'ya Kurban Bayramı'nda rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi 4.5 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 4.5 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Kurban Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Adadaki işletmeler de bayram için hazırlıklarını tamamladı. Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil, "Bayram için hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Bozcaada bayrama hazır, değerli misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

İşletmecisi Fahri Bulut, adada deniz sezonunun açıldığını belirterek, "Bozcaada'daki tüm işletmeler bayram hazırlıklarını tamamladı. Otelci arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre tüm hızıyla devam ediyor. Bozcaada yine dolu dolu bir kurban bayram tatili yaşayacak. Özellikle feribotlarda rahat seyahat için Gestaş'ın internet sitesi üzerinden online rezervasyon yapılmasını öneriyoruz. Havalarda güzel. Deniz sezonu da açıldı. Her gelen misafiri keyifli tatiller diliyorum" diye konuştu.

Konaklama işletmecisi Kemal Önal, "Yine yoğun bir bayram tatili bizi bekliyor. Rezervasyonlarını önceden yaptırınız. İnşallah güzel bir bayram tatili olur" şeklinde konuştu.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu, son günlerde yoğun şekilde rezervasyon talepleri aldıklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız artmaya başladı. Geçen haftadan bu yana telefonlarımız çalmaya başladı. Misafirlerimiz sağ olsunlar yine Bozcaada'yı tercih ediyor. Bozcaada dünyanın en güzel dördüncü adası seçildi. New York Times gibi uluslararası basın kuruluşlarında da ilk 10 girmiş en güzel adalardan bir tanesi. Konaklama ve işletmelerimiz bayrama hazır. Halkımızın Bozcaada'yı tercih edeceğini tahmin ediyorum. Şuanda doluluk oranımız yüzde 60'larda. Önümüzdeki günlerde de gelen telefonlardan anladığımız kadarıyla bu oran yüzde 90'lara kadar çıkacak. Gelecek olan misafirlerimizden rezervasyon yapmalarını rica ediyoruz. Gestaş ile görüşmelerimizi yaptık. Feribot sırası oluşmaması için onlar da gerekli tedbirleri aldılar 'sefer sayılarını şimdiden artıracaklarını belirttiler. Güzel ve keyifli bir bayram tatili geçireceğimizi umuyorum" dedi.