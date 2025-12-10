Bozankaya'nın Napoli için ürettiği ilk tramvay teslim edildi

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, İtalya'nın Napoli kenti için geliştirdiği yeni nesil tramvayların sevkiyat sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2024'te imzalanan 20 araçlık sözleşme kapsamında üretilen ilk tramvay Napoli'ye teslim edilerek şehir içi testlerine başladı.

Proje kapsamındaki tüm tramvayların 2026'nın sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, 30,5 metre uzunluğundaki ve 5 modülden oluşan araçların toplam 270 yolcu kapasitesiyle yoğun hatlarda toplu taşıma yükünü azaltması hedefleniyor.

Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen araçlar, çift yönlü sürüş kabiliyeti sayesinde manevra esnekliği sunuyor. Araçlar, yüzde yüz alçak tabanlı yapısıyla erişebilirliği artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, projeyle yalnızca yeni bir ülkeye açılmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin en köklü şehirlerinden birine modern, güvenli ve enerji verimli bir ulaşım teknolojisi kazandırmış olduklarını belirtti.

Projenin, uluslararası pazardaki güçlerini daha da artırdıklarını gösteren önemli bir kilometre taşı olduğunu aktaran Günay, "Romanya, Sırbistan, Polonya ve Çekya'daki projelerimizin ardından İtalya'da da teknolojilerimizle yer almak, sürdürülebilir ulaşım çözümlerimizin uluslararası arenadaki gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bozankaya'nın hayata geçirdiği projelerde teknoloji ve AR-GE çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara da yatırım yapıldığına dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Araçlarımızı üretirken enerji verimliliğini ve çevre dostu teknolojilerimizi tüm süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Bu kapsamda aralık ayı içerisinde yayınlayacağımız Sürdürülebilirlik Raporu ile yeşil dönüşüm yolculuğunda katettiğimiz mesafeyi ve gelecek hedeflerimizi tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, üretim süreçlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerde karbon emisyonunu azaltmayı önceliklendiriyoruz."

Napoli Belediyesi ile imzalanan projenin kentin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlayacağını belirten Günay, "İtalya'ya teslim edilecek 20 tramvay şehir içi trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlarken, yolculara konforlu ve çevre dostu bir ulaşım deneyimi de sağlayacak. Napoli'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak bu araçlar, toplu ulaşım sistemlerinin dönüşümü için de önemli bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.