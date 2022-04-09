İş arkadaşının evine giren zanlının mobil bankacılık üzerinden 50 bin liralık krediye başvurduğu ortaya çıktı

BURSA (İHA) - Eve gitmesi gereken saatten erken giden kadın, evin içinden sesler duydu. Bunun üzerine bakmak için mutfağa gittiğinde buzdolabının arkasında bir erkek şahıs ile göz göze geldi. Kadın panikleyerek çığlık attı. Şüpheli erkek şahıs, kadının zorla telefonunu alarak kayıplara karıştı.

50 BİN LİRALIK KREDİYE BAŞVURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kadının şikayetçi olması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekiplerinin yaptıkları soruşturma neticesinde telefonu alarak kaçan şüphelinin mobil bankacılık üzerinden 40 bin ve 10 bin TL'lik krediye başvurduğu ve 2 farklı bankamatikten çektiğini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından eve girerek kadından zorla telefonunu alan şüpheli K.D (27) olduğu tespit edildi.

İŞYERİNDE KADININ ANAHTARINI GİZLİCE ÇALMIŞLAR

Bursa terminalinden Gebze'ye kaçan şüpheli, daha sonra da Trabzon'a gitmek için bilet aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli K.D'yi Bolu otobanında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan K.D., arkadaşı olan ve kadınla aynı işyerinde çalışan M.B. (27) ile birlikte olayı planladıklarını ve M.B'nin kadından evinin anahtarlarını çalarak kendisine verdiğini söyledi.

ÇEKTİKLERİ PARAYI ARALARINDA PAY ETMİŞLER

Zanlının 2 farklı bankamatikten çektiği parayı arkadaşı olan M.B ile 5 er bin lira paylaştıkları öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K.D. ile kadının iş arkadaşı M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayı gerçekleştiren zanlının evden hızla kaçış anı da güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi