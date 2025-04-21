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Boyabat'ta Çiftçilere IPARD III Programı Bilgilendirmesi

Boyabat'ta Çiftçilere IPARD III Programı Bilgilendirmesi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Programı kapsamında hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. TKDK Samsun Bölge Koordinatörlüğü'nden Erol Demiray, destek programlarını ve başvuru koşullarını anlattı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında verilen hibe desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, TKDK Samsun Bölge Koordinatörlüğü Yerinde Kontrol Birim Amiri Erol Demiray tarafından IPARD'ın sağladığı desteklerle ilgili sunum yapıldı.

Demiray sunumda, kurumun amaçları, kırsal kalkınmayı hedefleyen yeni destek programları, 2025 yılı çağrı takvimi, başvuru koşulları ve sağlanacak hibe imkanları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Demiray, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Ekonomi
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