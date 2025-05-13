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BOTAŞ ve EGAS Arasında FSRU Anlaşması İmza Altına Alındı

BOTAŞ ve EGAS Arasında FSRU Anlaşması İmza Altına Alındı
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BOTAŞ ile Mısır'ın EGAS şirketi arasında imzalanan FSRU Zaman Çarteri Sözleşmesi, Türkiye ve Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. FSRU, 2025 yazında Mısır'da hizmet verecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, BOTAŞ'a ait bir Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), doğal gaz talebinin yoğun olması beklenen 2025 yaz döneminde Mısır'da hizmet vererek doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Mısır arasında enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi himayelerinde düzenlenen törende, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile EGAS Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Yassin Mohamed sözleşmeyi imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, Türkiye ve Mısır'ın arz güvenliğine katkı sağlayacak olan FSRU, ulusal talebin düşük olduğu yaz aylarında Mısır'da görev yaparak dünyada iki farklı ülkede operasyon gerçekleştiren ilk FSRU unvanına sahip olacak.

BOTAŞ ile EGAS arasında imzalanan "FSRU Zaman Çarteri Sözleşmesi" ile FSRU'nun daha esnek ve verimli kullanılması modeli devreye alınmış olacak ve ekonomik katkı elde edilmesi sağlanacak.

Tarafların anlaşmasına bağlı olarak uzatılabilecek söz konusu sözleşmeyle dünyada ilk kez bir FSRU mevsimsel değişkenlik gösteren talepleri karşılamak üzere yıllara sari olarak iki farklı ülkede operasyonel görev üstlenmiş olacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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