BOTAŞ ve BP Arasında 4,8 Milyar Metreküp LNG Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.