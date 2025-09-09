Haberler

BOTAŞ ve BP Arasında 4,8 Milyar Metreküp LNG Anlaşması

BOTAŞ ve BP Arasında 4,8 Milyar Metreküp LNG Anlaşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında imzalanan LNG alım anlaşmasının detaylarını açıkladı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye toplamda 4,8 milyar metreküp LNG teslim edilecek.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında imzalanan anlaşma kapsamında toplamda 4,8 milyar metreküp LNG'nin Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
