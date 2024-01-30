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Doğal gaza şubat ayında zam yok

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BOTAŞ, şubat ayında doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

ŞUBAT AYINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım- işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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