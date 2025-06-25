Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın 3. Dönemi Tamamlandı

Borusan Holding, "Herkesin Faydasına" mesajıyla yola çıkan "Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı"nın 3. döneminin, kapanış etkinliğiyle tamamlandığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding, girişimciliği desteklediği ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçladığı program aracılığıyla çevreye ve topluma değer katmaya devam ediyor.

Holding, programın üçüncü dönemini gerçekleştirdiği etkinlikle tamamladı. Girişim ekosistemini ve sektör profesyonellerini buluşturan etkinliğe, holding yöneticileri, Impact Hub'ın program ekibi, üç dönem boyunca programdan faydalanan proje sahipleri, projeye katkıda bulunmuş mentörler, eğitmenler ve jüri üyeleri katıldı.

Kapanış töreninde, holdingin sürdürülebilirlik vizyonu vurgulanarak, söz konusu değerlerin mevcut etki ve uygulamalarını nasıl beslediğine ışık tutuldu.

Üçüncü döneminde de eşitsizliklerin azaltılmasıyla iklim kriziyle mücadele başlıklarına odaklanan programa, Türkiye'nin 58 farklı ilinden toplam 428 başvuru yapılırken, 3 proje desteklenmek üzere jüri tarafından seçildi.

Perili Köşk'te düzenlenen kapanış etkinliğinde de desteklenen projelerin somut çıktıları katılımcılarla paylaşıldı.

"Önümüzdeki dönemlerde de fayda üretmeye devam edeceğiz"

Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle 2022'de başlattığı programla holding, sosyal faydayı merkeze alan ve toplumsal dönüşümlere aracılık eden projeleri destekliyor. Holding, seçilen projelere ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, eğitim ve atölye desteği, hibe ve mentörlük sunuyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya somut katkılar sunmayı hedefleyen programla yeni teknoloji trendleri, toplumsal dinamikler ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel yaklaşımlar doğrultusunda düzenli gözden geçirilip güncelleniyor. Bu sayede daha geniş kitlelere ulaşması ve daha derin bir sosyal etki yaratması amaçlanıyor.

Desteklenen projeler arasında, kullanıcı deneyimlerini paylaşarak müzelerin erişilebilirlik düzeyini haritalayan ve rehberlik hizmeti sunan Bongo Art Project, iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlikede olan kuş sesleri ile müzisyenlerin enstrüman kayıtlarını bir araya getirerek biyoçeşitlilik kaybına dikkat çeken Türkiye'nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri, mahalle pazarlarında gıda israfını azaltıp esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik döngüsel ekonomi çözümleri geliştiren Roof Coliving yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, üç dönemin tamamında desteklenen projelerin oluşturduğu çevresel, sosyal ve toplumsal faydanın, programın çözüm odaklı yaklaşımının kalıcı etkisini gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu alanlarda etkisi kanıtlanabilir projelere destek vererek, daha kapsayıcı ve dirençli bir gelecek için ekosistemi güçlendirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nı sürekli geliştirerek, fayda üretmeye devam edeceğiz."