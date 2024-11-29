Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatılan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Borusan Otomotiv Motorsport ve BOM Karting Takımı Şampiyonluk İçin Piste Çıkıyor

Borusan Otomotiv Motorsport ve BOM Karting Takımı Şampiyonluk İçin Piste Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin final yarışında Suudi Arabistan'da zafer hedefliyor. BOM Karting Takımı ise Türkiye Karting Şampiyonası'nın final ayağında podyum için mücadele edecek. Yarışlar bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ve BOM Karting Takımı, hafta sonu düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışlarda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin altıncı ve son ayağında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Jeddah Pisti'nde mücadele edecek. BOM Karting Takımı ise İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenecek Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın final ayağına katılacak.

Borusan Otomotiv Motorsport zirvede sezonu kapatmayı hedefliyor

Sezon boyunca dikkat çeken performansıyla dört kez podyuma çıkan ve bir galibiyet elde eden Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin final yarışında zafer arayacak. Takımın pilotları Yağız Gedik, Pedro Ebrahim, Berkay Besler ve Gabriele Piana, iki otomobille pisti başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Jeddah'taki yarış, bugün sıralama turlarıyla başlayacak. İlk yarış Türkiye saatiyle 22.05'te S Sport kanalından canlı yayınlanacak. İkinci yarış ise yarın 14.15'te izlenebilecek. Borusan Otomotiv Motorsport, Takımlar Kategorisi'nde üçüncülük pozisyonunda yer alıyor.

BOM Karting podyum hedefiyle Körfez Pisti'nde

Borusan Otomotiv Motorsport'un genç karting ekibi BOM Karting, Türkiye Karting Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağında kategorilerinde zirveyi hedefliyor. Master kategoride Muratcan Eğilmez, Senior kategoride Ahmet Sinan Sofuoğlu, Mini kategoride Efe Ayhan ve Micro kategoride Zayn Sofuoğlu, başarılı bir sezonu taçlandırmak için yarışacak.

Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası finalinin sıralama turları, yarın 11.45'te başlayacak. İlk yarış 14.00'te, ikinci yarış ise 1 Aralık'ta 10.30'da düzenlenecek.

Borusan Otomotiv Motorsport'un ana sponsoru Borusan Otomotiv olurken, Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto ve Supsan gibi sponsorların da desteği bulunuyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı
img

Başını örtüp poz verdi, beğen butonu çöktü
img

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 27. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı? Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri nedir? Baba Vanga 2025 yılı Türkiye için ne dedi? GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.