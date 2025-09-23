Borusan Holding, 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile Üç Prestijli Ödül Kazandı

Borusan Holding, 2023 Entegre Faaliyet Raporu'yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) ile Annual Report Competition (ARC) Ödülleri'nde toplam üç ödüle layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, finansal performansının yanı sıra çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim (ESG) alanındaki sürdürülebilirlik hedeflerini ve somut ilerlemesini kapsamlı bir şekilde paylaşan Borusan Holding, 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile uluslararası arenada prestijli ödüller kazandı.

Borusan Holding, iletişim alanında her yıl yüzlerce şirketin raporlarını değerlendiren LACP tarafından düzenlenen 2024-25 Inspire Awards'ta platin ödülün sahibi oldu. 100 üzerinden 99 puanla yarışmada ilk sıraya yerleşen holdingin raporu, ilk izlenim, genel anlatım, görsel tasarım ve mesaj netliği kriterlerinde tam not aldı.

Paydaşlarıyla şeffaf, etkili bir iletişim kurma konusundaki taahhüdünü ödülle tescilleyen holding, yarışmanın "Global Communications" kategorisinde de küresel sıralamada ilk 10'a girdi.

Borusan Holding, küresel ölçekte fark yaratan şirketlerin faaliyetlerini onurlandıran ARC Ödülleri'nde ise "Integrated AR/ESG: Europe-USA-Americas" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Bu ödül, holdingin entegre bakış açısı ve raporlama çalışmalarındaki başarısı nedeniyle verildi.

Borusan Holding, daha önce de ödülllere layık görüldü

Geçen yıl 80. yaşını kutlayan holding, yine LACP Vision Awards ve ARC Awards'tan toplam 5 ödül kazanarak yıl dönümünü taçlandırmıştı. Entegre Faaliyet Raporu ile çok sayıda başvuru alan LACP'den bir altın, iki gümüş ve bir bronzla dönen holding, ARC'de ise "Çok Uluslu Holding" kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.

Otomotiv, lojistik, enerji, üretim, makine ve güç sistemleri gibi kilit sektörlerdeki faaliyetlerini 2021'den bu yana mercek altına alan Borusan Holding, her bir alandaki büyüme ivmesi, inovasyonlar ve dönüşüm süreçlerini derinlemesine analizlerle kamuoyuyla paylaşıyor. Holdingin iklim, insan ve inovasyon odak alanlarındaki sürdürülebilirlik yaklaşımını da detaylandıran rapor, bu alanlarda somut ilerlemeler ve gelecek taahhütleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, dünya çapında saygın kuruluşlardan aldıkları bu takdirin, sadece doğru yolda olduklarını değil, aynı zamanda paydaşlarıyla kurdukları iletişimin kalitesini ve bütüncül bakış açılarının gücünü tescillediğini aktardı.

Ateş, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecekte de değer yaratmaya ve şeffaf iletişimle sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.