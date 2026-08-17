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Sarıgöl'de yayla börülcesine yoğun talep: Günlük 3-4 ton satış

Sarıgöl'de yayla börülcesine yoğun talep: Günlük 3-4 ton satış
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun ilgi görüyor. Kilogramı 50-60 liradan satılan börülcede mahallede günlük ortalama 3-4 ton satış yapılıyor. Çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve ürünün farklı illerden gelen manavlar aracılığıyla tüketiciye ulaştığını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun talep görüyor. Haftanın belirli günlerinde toptan olarak satılan börülcenin kilogramı 50-60 liradan alıcı bulurken, mahallede günlük 3-4 ton civarında satış gerçekleştiriliyor.

Kızılçukur Mahallesi'ne özgü börülcenin yayla havasını sevdiğini belirten çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi. Memiş, "Yıllardır bu börülcenin tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde börülce almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor" dedi.

Taze börülcenin kilogramını toptan 50-60 lira arasında sattıklarını ifade eden Memiş, ürünün farklı illerden gelen manavlar aracılığıyla tüketicilerin sofralarına ulaştığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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