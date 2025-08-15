Borsa ve Dövizde Dalgalanmalar: Hisse Senetleri Değer Kaybederken Dolar ve Avro Yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93 ve altının gram fiyatı yüzde 1,30 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,52 ve avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.786,84 puanı ve en yüksek 11.090,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,93 altında 10.870,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30 azalışla 4 bin 390 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 29 bin 660 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 7 bin 450 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,34 düşerek 7 bin 350 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,52 artarak 40,8980 liraya, avro yüzde 0,85 yükselişle 47,8480 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,81 ile "Serbest Fon" oldu.