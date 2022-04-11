Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ARALIK, IĞDIR (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.422,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel pay piyasalarından son zamanlarda pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.

Son iki işlem gününde toplam yüzde 9'dan fazla yükselen bankacılık endeksi, bugün de yaklaşık yüzde 3 değer kazancıyla tarihi zirvesi olan 2.042 puanı gördü.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

Küresel bazda şahinleşen merkez bankalarının pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü aktaran analistler, buna karşılık Borsa İstanbul'un son 6 haftadır pozitif ayrıştığını kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksindeki rekor yolculuğunun demir-çelik ve havacılık hisseleriyle başladığını belirterek, devamında banka ve holding hisselerindeki güçlü alımlarla sürdüğünü söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin çarpanları dikkate alındığında halihazırda oldukça ucuz olduklarına dikkati çeken analistler, dolar bazlı bakıldığında da Borsa İstanbul'daki şirketlerin oldukça yüksek potansiyel barındırdıklarını bildirdi.

BIST 100 endeksi bugün dolar bazında 164 seviyesine çıkarken, tarihi zirvesi, Kasım 2010'da görülen 510 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinerek, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.