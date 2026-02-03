VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,78 yükselişle 15.311,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,66 azalışla 15.192,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.235,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,78 üzerinde 15.311,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması ve ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik verilerin etkisiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.450 puanın direnç, 15.250 ve 15.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.