VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,33 artışla 15.925,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve teknik analizler yakından izleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 0,33 yükselişle 15.925,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 azalışla 15.873,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.885,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 15.925,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
