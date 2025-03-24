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Borsa İstanbul sert düşüşlerin ardından yükselişle açıldı

Borsa İstanbul sert düşüşlerin ardından yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul'da geçen hafta ardı ardına yaşanan sert satışlar kayıpları gündeme getirmişti. Haftanın ilk günü itibariyle BIST 100 endeksi 1,35'lik açılışla 9.167,00 puanla işlemlere başladı.

Borsa İstanbul, geçen hafta sert satışlara sahne oldu. Perşembe ve cuma günü ardı ardına gelen düşüşlerle yatırımcılar hisse kayıpları yaşamıştı. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 7,81'lik değer kaybıyla haftayı 9.044,64 puanla noktalamıştı.

TEDBİRLER ARDI ARDINA GELDİ

Para piyasalarında hareketli saatlerin ardından .eşitli önlemler devreye girmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklarken, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı. Ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranı da esnetildi.

ROBOTLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi. Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yapılan muhteşem icraatlar etkisini gösterdi yakında döviz altında düşer mazot benzin yiyecek içecek giyecek barınacak yer ucuzlar uçuşa geçeriz havalarda güneşli ısınıyor etrafa bahar geldi her taraf yeşillendi etrafta çiçekler açtı kelebekler kuşlar uçuyor dert tasa sıkıntı huzursuzluk kalmadı iktidara bize bu güzel günleri hayat şartlarını sağladıkları için ne kadar şükretsek azdır o yüzden gelecek seçimlerde oyumu ona? vereceğim keşke seçimi erkene alsalar onlara olan şükranarımızı sunsak

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