Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 6,51, altın gramı yüzde 2,23 ve döviz kurları değer kazandı. BIST 100 endeksi 13.838,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,51, altının gram fiyatı yüzde 2,23, avro/TL yüzde 1,87 ve dolar/TL yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.886,22 puanı ve en yüksek 13.906,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,51 üzerinde 13.838,29 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 7 bin 42 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,22 yükselişle 47 bin 428 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 537 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,24 artarak 11 bin 795 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 43,5000 lira, avro yüzde 1,87 yükselerek 51,8590 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,46, emeklilik fonları yüzde 4,12 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

