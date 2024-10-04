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Borsa İstanbul ve altın haftayı düşüşle tamamladı! Haftanın kazandıranı "para piyasası" fonları oldu

Borsa İstanbul ve altın haftayı düşüşle tamamladı! Haftanın kazandıranı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,83 değer kaybı ile 9.109,34 puana geriledi. Dolar/TL ise yüzde 0,28 artış gösterdi. Altın fiyatları da düşüş yaşadı. Bu hafta yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,58 ve altının gram fiyatı yüzde 0,14 azalış kaydederken, dolar/TL yüzde 0,28 artış gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

ALTIN BU HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi. Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.

DOLAR KAZANDIRDI YATIRIM FONLARI KAYBETTİRDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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