Borsa İstanbul Haftayı Değer Kazanarak Tamamladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,38 değer kazanarak 10.922,86 puandan kapandı. Altın fiyatları artarken, dolar ve avroda dalgalanmalar görüldü.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,38, altının gram fiyatı yüzde 0,89 ve dolar/TL yüzde 0,26 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 artışla 5 bin 568 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 244 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,90 artarak 9 bin 327 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 42,4440 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,74 azalarak 48,9370 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, emeklilik fonları yüzde 1,11 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
