Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,35 puanlık artışla 10.884,87 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi 0,46 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi