Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ilk iş gününe 26,35 puanlık artışla yüzde 0,24 yükselişle 10.884,87 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Borsa, haftaya yüzde 0,24'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,35 puanlık artışla 10.884,87 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi 0,46 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
