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Borsa İstanbul Haftalık Değerlendirme

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri değer kazanırken, altının gram fiyatı geriledi. Dolar ve euro ise yükselişe geçti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,37, dolar/TL yüzde 0,39, avro/TL yüzde 0,33 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,10 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.915,48 ve en yüksek 8.347,58 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,37 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalarak 13 bin 220 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 3 bin 239 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 236 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 30,3100 liraya, avro yüzde 0,33 artışla 32,9860 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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