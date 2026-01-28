Haberler

Borsa güne yükselişle başladı
Güncelleme:
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 43,14 puanlık artış ile 13.150,12 puana ulaştı. Bankacılık endeksi küçük bir kayıp yaşarken, holding endeksi değer kazandı.

Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 43,14 puanlık artışla 13.150,12 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
500

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

