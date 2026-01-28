Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 43,14 puanlık artışla 13.150,12 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi