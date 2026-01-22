Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana yükseldi. Piyasalarda, ABD'deki gelişmeler ve TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik ilan ettiği tarifelerin uygulanmayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne pozitif başladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın küresel yapay zeka altyapısının inşası için trilyonlarca dolarlık yatırım gerekeceğine dair açıklamalarının küresel çapta teknoloji şirketlerinin hisselerini pozitif etkilemesi de küresel risk iştahını destekliyor.

Piyasalardaki fiyatlamaların, tarife ve jeopolitik söylemlerdeki dalgalanmaların yanı sıra ABD'de devam eden bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı karlardan şekillenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
